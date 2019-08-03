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суббота, 03 августа 2019 13:09

В Киеве под окнами многоэтажки нашли тело женщины
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В Киеве из окна многоэтажки выбросилась женщина. На вид погибшей было не более 30 лет
Фото: kiev.informator.ua
В Киеве из окна многоэтажки выбросилась женщина. На вид погибшей было не более 30 лет
В Киеве из окна многоэтажки выбросилась женщина. На вид погибшей было не более 30 лет
В Киеве из окна многоэтажки выбросилась женщина. На вид погибшей было не более 30 лет
В Киеве из окна многоэтажки выбросилась женщина. На вид погибшей было не более 30 лет

В Киеве в ночь на 3 августа с окна многоэтажки выбросилась женщина. На вид погибшей было не более 30 лет.

Трагедия произошла около 3:30 на ул. Павла Тычины, 16, сообщает Информатор.

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Рядом с телом женщины полицейские нашли ее сумку. Позже проверили камеры видеонаблюдения. На видео зафиксировано, что женщина длительное время пыталась попасть в подъезд жилого дома. Через некоторое время дверь ей открыли, а позже она выпала из окна.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Все обстоятельства и личность погибшей устанавливается.

Возле 23-этажного дома на ул. Николая Бажана в Киеве обнаружили мертвую девушку. Предварительно, девушка и парень сидели в парадном на 11 этаже. Они говорили и выясняли отношения. Однако в какой-то момент она выпрыгнула. Упала на пешеходную зону и автомобиль Mitsubishi. К сожалению, от полученных травм она скончалась на месте.

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Дата
03
августа

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