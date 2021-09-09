В Киеве остановились трамваи - пассажиры идут пешком

Авария остановила движение столичных трамваев. Фото: скриншот с видео

В четверг, 9 сентября, в Оболонском районе Киева авария парализовала движение трамваев.

Об этом сообщил "Киев Оперативный" в Telegram.

"В результате ДТП на ул. Кирилловской возле завода "Фармак", которое состоялось прямо на трамвайных путях, движение трамваев полностью остановилось", - утверждают очевидцы.

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На кадрах видно, что столкнулись легковушки. В очереди стоит минимум четыре трамвая, а пассажиры вынуждены идти пешком.

В Киевпастрансе сообщили об изменениях в графике только четырех трамвайных маршрутов.

"Задерживается движение трамваев №11, 12, 16, 19 вул.Кириливська - ул.Заводская в направлении станции метро Контрактовая площадь по причине ДТП. На место вызвана полиция", - предупредили коммунальщики.

Днепровско-одесская компания "Татра-Юг" победила в тендере на поставку новых трамвайных вагонов для КП "Киевпастранс". Так, 20 современных трамваев вскоре будут курсировать по Киеву.