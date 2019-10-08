В Киеве орудует маньяк, который нападает на мужчин - СМИ

Автор: facebook.com/autopatrolmaidan В Киеве почти месяц орудует маньяк

В Киеве на жилых массивах Радужный и Воскресенка почти месяц орудует маньяк.

Он выходит на "охоту" вечером, нападает с ножом, сообщают местные жители в соцсетях.

"Уже четвертое нападение на мужчин до 60 лет на Воскресенке-Радужная за последние 3 недели. Почерк сумасшедшего одинаков. До 20:00 выходит на охоту с ножом, беспричинно в темном месте подбегает и наносит большим ножом удары в область спины. Но теперь он бьет в шею и лицо, как на ул. Вершигоры. Человек опасный и непредсказуем", - сообщается на странице ОО "Автопатруль Майдан" в Facebook.

По словам киевлян, правоохранители ходили по квартирам и опрашивали жителей про убийства. Также есть фоторобот злоумышленника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дважды изнасиловал и забрал ноутбук: в Харькове осудили маньяка

На вид 40-45 лет, рост примерно 175-180 см, плотного телосложения. Имеет средний нос, узкие губы, немного полные щеки. Носит очки для зрения в оправе светлого цвета прямоугольной формы.

Был одет в кофту бежевого цвета с косыми объемными карманами, черные прямые брюки или джинсы, кроссовки светлого цвета, на голове бейсболка темного цвета. Во время ходьбы слегка сутулится.

Автор: facebook.com/autopatrolmaidan Маньяк нападает со спины с ножом на мужчин до 60 лет. На его счету минимум 4 жертвы

Если кто-то узнал подозреваемого по описанию, просят обращаться на спецлинию "102". Между тем жители массивов, где происходят нападения, решили создать вечерние патрули.

В Дарницком районе Киева орудует маньяк. Убивает и насилует. Его жертва Юлия Брызгалова рассказала, что чудом осталась жива. Приметы: молодой, рост 170-175 см, светло русый, коротко пострижен, среднего телосложения.