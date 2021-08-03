В Киеве огонь превратил машины в лом: фото и видео

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

В Киеве на просп. Академика Палладина, 15 загорелся автомобиль Opel. Пожар произошел вечером 2 августа.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС столицы.

"На обочине проезжей части дороги в припаркованном автомобиле Opel возник пожар. До приезда спасателей огонь пытались потушить неравнодушные свидетели вместе с владельцем автомобиля", - говорится в сообщении.

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В 19:47 пожар ликвидировали. Для этого привлекли 15 пожарных и три единицы пожарно-спасательной техники.

Жертв и пострадавших нет. Причину возникновения пожара устанавливает следствие.

В ночь на 3 августа на просп. Николая Бажана, 12 подожгли Audi. В результате загорелся и припаркованный рядом автомобиль, сообщило dtp.kiev.ua в Telegram.

В ЖК "Львовский", расположенном в Киево-Святошинском районе, огонь уничтожил три автомобиля: BMW, Haval и Chevrolet. Первый, вероятно, подожгли. По словам пострадавшего водителя, пожарные не могли добраться к месту происшествия из-за хаотической парковки машин возле дома.