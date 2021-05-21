В Киеве обстреляли воинскую часть Нацгвардии. Целились в людей - СМИ

В Печерском районе Киева неизвестные стреляли в сторону Прозоровской башни, где находится военная часть 2260 Национальной гвардии Украины. Фото: artemco.livejournal.com

В Печерском районе Киева неизвестные стреляли в сторону Прозоровской башни.

Это историческое здание, где расположена военная часть 2260 Национальной гвардии Украины.

Видео выложила пользовательница Instagram с ником 15davydova. Сейчас ролик в аккаунте недоступен, страница закрыта.

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Бойцы этой части специализируются на охране дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств.

Судя по видео, возможно, стреляли из окна жилого комплекса "Аристократ". На видео слышно мужской и женский голоса.

Стреляли подростки, сообщают "Стражи Эспрессо". И, вероятно, целились они в людей. Оружие, скорее всего, пневматическое.

В Киеве, возле супермаркета на ул. Верховинной, в ночь на пятницу, 21 мая произошла стрельба. Пострадал военный ВСУ. По предварительной информации, в компании военнослужащих возник конфликт с прохожим. У оппонента оказался с собой целый арсенал, в том числе огнестрельное оружие и ножи. Во время драки незнакомец выстрелил военному в ногу.