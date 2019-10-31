В Киеве неизвестные затолкали мужчину в машину и скрылись

31 октября на ул. Онискевича в Святошинском районе Киева три человека посадили мужчину в автомобиль Skoda темно-зеленого цвета с номерами 12016 ЕА и увезли в неизвестном направлении.
Все произошло около 12: 00.Полиция ввели в столице оперативный план "Перехват", пишет Информатор со ссылкой на собственные источники среди правоохранителей.
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Как сообщили очевидцы, мужчина сначала кричал о помощи, а затем его затолкали в автомобиль.
Всем, кто владеет какой-либо информацией, просьба сообщить на "102".
В селе Софиевская Борщаговка Киевской области похитили мужчину. Бандиты, угрожая оружием, затолкали его в авто Volkswagen Transporter и увезли в неизвестном направлении. О похищении сообщил прохожий.
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