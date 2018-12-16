В Киеве неизвестные на автомобиле с военными номерами избили и похитили мужчину

В Киеве разыскивают Mitsubishi Pajero темного цвета с номерами 3026R7. Фото: Кorrespondent

В Днепровском районе Киева вечером, 16 декабря, избили и похитили человека.

Полиция ввела оперативный план "Перехват". Разыскивают автомобиль Mitsubishi Pajero на военных номерах. Об этом сообщает Информатор.

"По адресу улица Тычины, 4 четверо мужчин избили прохожего, отобрали телефоны у прохожих, которые пытались ему помочь, после чего злоумышленники отвезли мужчину на автомобиле Mitsubishi Pajero темного цвета с номерами 3026R7. Прохожий кричал о помощи. Вызов в полицию поступил от очевидцев", - отмечает издание.

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Патрульные Киева ввели оперативный план "Перехват". Машина с похитителями исчезла в сторону центра.

В Киеве у таксиста, угрожая оружием, отобрали машину. По предварительным данным, злоумышленником оказался подполковник СБУ.