В Киеве не разминулись два такси с пассажирами: фото и видео мощного столкновения

Фото: kiev.informator.ua

В ночь против 19 октября в Киеве столкнулись Skoda Octavia и Mazda 3. Обе машины имели наклейки службы такси "Uklon".

Авария произошла около 23.10 по улице Вадима Гетьмана, сообщает Информатор.

По словам водителя Mazda, он ехал с женщиной-пассажиром в крайнем левом ряду в сторону проспекта Победы. В это время в соседнем ряду ехала Skoda. Водитель которой по неизвестным причинам резко повернул влево, что привело к ДТП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Таксист сбил двух курьеров Glovo

От удара Mazda пересекла встречную полосу и влетел в столб. В результате ДТП пострадал водитель Skoda и женщина-пассажир Mazda. Их забрали в больницу.

Обстоятельства аварии и виновника устанавливают полицейские.

В Киеве на улице Кондратюка водитель Peugeot службы такси не заметил дорожных знаков, предупреждающих о ремонте и конце дороги. Таксист въехал в бетонные блоки, машина перевернулась и еще несколько метров проехала на крыше.