В Киеве нашли тело женщины, которая умерла 6 месяцев назад

В Киеве нашли труп 69-летней женщины. Предварительно, она умерла еще зимой. Фото Экспресс

20 августа в одном из домов по ул. Бастионной в Киеве нашли труп 69-летней женщины. Предварительно, она умерла еще зимой.

В полицию обратились соседи женщины. Сообщили, давно ее видели. И узнали, что она не приходила за пенсией с февраля, пишет Информатор.

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Полицейские разбили окно и увидели полуразложившийся мумифицированный труп хозяйки.

На место вызвали следственно-оперативную группу. Время и причину смерти устанавливают судмедэксперты и правоохранители.

20 августа во квартире на улице Вышгородской, 44 в Киеве обнаружили тело мужчины. Полицию вызвали соседи, которые почувствовали в подъезде трупный запах. Хозяин квартиры был в непривычной позе - стоял на четвереньках. Предполагают, мужчине стало плохо. Он склонился на дверцу шкафа и умер.