В Киеве нашли мертвым подполковника СБУ: что известно

В Киеве подполковника СБУ нашли с порезанными венами в ванной собственной квартиры. Фото: facebook.com/UA.National.Police

В Киеве подполковника Службы безопасности Украины обнаружили мертвым в ванной собственной квартиры.

Тело нашли 12 мая, когда мужчина не появился на работе. Предварительно, он вскрыл себе вены. Об этом пишет "Корреспондент.net" со ссылкой на источники в СБУ.

Как сообщается, в полицию около 14:00 обратился коллега погибшего, сказал, что подполковник перестал выходить на связь. А на рабочем месте не появился. Прибыв по указанному адресу, правоохранители вошли в квартиру и обнаружили в ванной труп.

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Известно, что погибший выполнял обязанности консультанта-эксперта по оперативным вопросам 1-го отдела 3-го управления Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ.

В настоящее время ведется расследование инцидента - правоохранителям предстоит выяснить, что именно стало причиной самоубийства подполковника.

В Киеве в собственной квартире совершил самоубийство подполковник внешней разведки Вооруженных сил Украины. Окровавленного подполковника в ванной комнате квартиры обнаружила его жена.