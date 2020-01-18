В Киеве нашли мертвого мужчину без обуви: подробности загадочной смерти

В Киеве под балконами многоэтажки нашли мертвого мужчину. Фото: Информатор

В Киеве на бульваре Верховной Рады, 14б нашли труп мужчины, который упал с многоэтажки.

Тело лежало под балконами 25-этажного дома, сообщает "Информатор".

Погибший был без верхней одежды и обуви, а на руках надеты перчатки. По данным правоохранителей, трагедия произошла поздно ночью, так как еще тогда охранник автостоянки услышал громкий звук падения. Но при осмотре территории он ничего не увидел.

Как отмечается, никто из местных мужчины не узнавал. На вид ему около 35-40 лет, его личность не установлена.

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По заключению экспертов, смерть наступила в результате падения с высоты.

В Киеве на улице Героев Сталинграда подросток прыгнул с крыши здания. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.