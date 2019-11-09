В Киеве нашли большой склад боеприпасов времен Второй мировой

В Киеве возле Шулявского путепровода нашли боеприпасы. Фото: Instagram

В Киеве возле Шулявского путепровода нашли большой склад боеприпасов времен Второй мировой войны.

Боеприпасы обнаружили 8 ноября во время земляных работ по прокладке теплотрассы на ул. Довженко, 2 в Шевченковском районе столицы. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Instagram.

"В ходе работы спасателями было обнаружено большое количество снарядов различного типа времен Второй мировой войны. По состоянию на 23:00 изъято 63 артиллерийских снаряда (30 - калибра 152 мм, 26 - калибра 122 мм, 7 - калибра 76 мм), 3 минометные мины и 1 ручную гранату ", - говорится в сообщении.

Сейчас работы по выявлению и изъятию боеприпасов продолжаются. При этом журналисты обращают внимание на то, что спасатели не эвакуировали людей из ближайших домов и не перекрыли дорогу.

"Рядом находятся два жилых дома, заполненные жителями. Мимо приезжают около 10 автомобилей в минуту. Ограждена территория лишь около 50 м²", - отмечается в сообщении.

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