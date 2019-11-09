В Киеве нашли большой склад боеприпасов времен Второй мировой

В Киеве возле Шулявского путепровода нашли большой склад боеприпасов времен Второй мировой войны.
Боеприпасы обнаружили 8 ноября во время земляных работ по прокладке теплотрассы на ул. Довженко, 2 в Шевченковском районе столицы. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Instagram.
"В ходе работы спасателями было обнаружено большое количество снарядов различного типа времен Второй мировой войны. По состоянию на 23:00 изъято 63 артиллерийских снаряда (30 - калибра 152 мм, 26 - калибра 122 мм, 7 - калибра 76 мм), 3 минометные мины и 1 ручную гранату ", - говорится в сообщении.
Сейчас работы по выявлению и изъятию боеприпасов продолжаются. При этом журналисты обращают внимание на то, что спасатели не эвакуировали людей из ближайших домов и не перекрыли дорогу.
"Рядом находятся два жилых дома, заполненные жителями. Мимо приезжают около 10 автомобилей в минуту. Ограждена территория лишь около 50 м²", - отмечается в сообщении.
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Інформація щодо вилучння боєприпасів часів Другої світової війни у Шевченківському районі столиці (Станом на 23:00) 8 листопада, о 16:53 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що під час проведення земляних робіт по прокладанню теплотраси на вул. Довженко, 2, що у Шевченківському районі столиці (поблизу Шулявського шляхопроводу), було виявлено предмет схожий на бойовий снаряд. На місце виклику було направлено групу піротехнічних робіт Мобільного рятувального центру ДСНС України. У ході роботи рятувальниками було виявлено велику кількість снарядів різного типу часів Другої світової війни. Станом на 23:00 вилучено: 63 артилерійські снаряди (30 - калібру 152 мм, 26 - калібру 122 мм, 7 - калібру 76 мм), 3 мінометні міни та 1 ручну гранату. Роботи по виявленню та вилученню ВНП продовжуються, залучено 7 чол. о/с та 3 од. техніки ДСНС.Переглянути цей допис в Instagram
Інформація щодо вилучння боєприпасів часів Другої світової війни у Шевченківському районі столиці (Станом на 23:00) 8 листопада, о 16:53 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що під час проведення земляних робіт по прокладанню теплотраси на вул. Довженко, 2, що у Шевченківському районі столиці (поблизу Шулявського шляхопроводу), було виявлено предмет схожий на бойовий снаряд. На місце виклику було направлено групу піротехнічних робіт Мобільного рятувального центру ДСНС України. У ході роботи рятувальниками було виявлено велику кількість снарядів різного типу часів Другої світової війни. Станом на 23:00 вилучено: 63 артилерійські снаряди (30 - калібру 152 мм, 26 - калібру 122 мм, 7 - калібру 76 мм), 3 мінометні міни та 1 ручну гранату. Роботи по виявленню та вилученню ВНП продовжуються, залучено 7 чол. о/с та 3 од. техніки ДСНС.
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Силовики проводят разминирование среди машин и людей. Видео с места: Вызывающий непрофессионализм силовых структур: в Киеве найден склад боеприпасов времён второй мировой войны, у Шулявского путепровода рядом находятся два жилых дома, заполненные живыми жителями. Мимо приезжают около 10 автомобилей в минуту. огорожена территория лишь порядка 50 м² при этом патрульная полиция пыталась помешать съёмке и даже силой вывести нашего журналиста, что у них впрочем как всегда не вышло. Если там так опасно, какого вы не перекрыли дорогу? Почему в 15 метрах от снарядов ездят машины? А в 25 спят люди? А?:) клоуны
110 взрыво- опасных предметов времен Второй мировой войны нашли на территории школы №18 в Тернополе.
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