В Киеве на вокзале нашли труп

На центральном железнодорожном вокзале в Киеве обнаружили мужчину без признаков жизни. Инцидент произошел около 05:30.
Об этом сообщает Информатор.
Прохожие обратились к полицейским. Они рассказали, что обнаружили мужчину, который сидит на парапете у подземного перехода, и долгое время не подает признаков жизни.
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На место происшествия вызвали медиков. Констатировали смерть мужчины. Следов насильственной смерти на теле не найдено. Мужчина собирался отправиться в Виннице, поскольку в кармане у него нашли билет на поезд в 23:55.
Погибшему около 40-45 лет. Следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства и подробности происшествия.
В Днипре возле аквапарка на Набережной Победы утонул 16-летний парень. Медики до последнего пытались спасти юношу, однако это не удалось.
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