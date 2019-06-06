В Киеве на вокзале нашли труп. Фото: Информатор

На центральном железнодорожном вокзале в Киеве обнаружили мужчину без признаков жизни. Инцидент произошел около 05:30.

Об этом сообщает Информатор.

Прохожие обратились к полицейским. Они рассказали, что обнаружили мужчину, который сидит на парапете у подземного перехода, и долгое время не подает признаков жизни.

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На место происшествия вызвали медиков. Констатировали смерть мужчины. Следов насильственной смерти на теле не найдено. Мужчина собирался отправиться в Виннице, поскольку в кармане у него нашли билет на поезд в 23:55.

Погибшему около 40-45 лет. Следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства и подробности происшествия.

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