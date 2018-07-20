В Киеве на рассвете взорвались два автомобиля

В столице на рассвете взорвались автомобили. Фото - gorodkiev.com.ua

В столице на рассвете взорвались автомобили. Произошло это на улице Борщаговской, 10-А, что между станцией метро "Политехнический институт" и Центральным ЗАГСом в Киеве.

По словам свидетелей, они сначала услышали автомобильную сигнализацию, а потом раздался мощный взрыв. После него прогремел еще один. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Поочередно сдетонировали два автомобиля, припаркованные на обочине. Они сгорели дотла. Обе принадлежат одной семье. Те утверждают, это кто-то сделал специально.

Причины взрыва автомобилей выясняют полицейские.

В Днепровском районе на бульваре Верховной Рады припаркованный новый автомобиль Lexus сначала начал гореть, а затем взорвался.