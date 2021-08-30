В Киеве мужчина забросал трамвай камнями

В Киеве на ул. Милославской мужчина камнями разбил в трамвае стекло.
Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции города.
Вагоновожатая вызвала полицию и предоставила им детальное описание злоумышленника.
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"Вскоре инспекторы заметили гражданина, похожего на описание. Тот бросился наутек. Его догнали и задержали", - говорится в сообщении.
Обстоятельства происшествия на месте инцидента выясняла следственно-оперативная группа.
В Киеве на ул. Лаврскаойдвое нетрезвых мужчин разбили троллейбус и избили водителя за отказ попасть в транспорт. Также злоумышленники пытались украсть мопед курьера, заступившегося за водителя, и оплевали патрульных. Дебоширов задержали.
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