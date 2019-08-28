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среда, 28 августа 2019 09:41

В Киеве мужчина с перерезанным горлом умолял о помощи
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В Киеве на Окружной дороге мужчину выбросили из машины с перерезанным горлом
Фото: Информатор
В Киеве на Окружной дороге мужчину выбросили из машины с перерезанным горлом
В Киеве на Окружной дороге мужчину выбросили из машины с перерезанным горлом
В Киеве на Окружной дороге мужчину выбросили из машины с перерезанным горлом
В Киеве на Окружной дороге мужчину выбросили из машины с перерезанным горлом

В Киеве на Окружной дороге произошло убийство. По предварительным данным, мужчину около 25 лет выбросили из машины с перерезанным горлом.

Он прошел несколько десятков метров и просил помощи у проезжающих автомобилистов. Однако истек кровью на тротуаре, пишет Информатор.

По словам водителя-очевидца, мужчина шел по обочине неровной походкой и пытался остановить другие автомобили. Сначала водитель подумал, что прохожий пьян и просто хочет, чтобы его кто-нибудь подвез домой. Однако все же остановился и вышел из автомобиля. Когда подошел ближе, увидел, что тот держится за шею, а его одежда вся промокла от крови.

Водитель попытался оказать умирающему хоть какую-то помощь, но тщетно. Перед смертью мужчина произнес слово "такси", однако был ли он водителем или пассажиром, непонятно.

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Другие свидетели происшествия рассказали, что видели, как мужчину выбросили на обочину из автомобиля Daewoo Lanos серого цвета, после чего авто исчезло на большой скорости. Также они вспомнили, что салон машины был весь испачкан кровью.

На месте работали несколько экипажей патрульной полиции, следственно-оперативная группа, кинологи и криминалисты. Полицейские устанавливают личности злоумышленников и ищут автомобиль, который, возможно, был местом преступления.

В Фастове Киевской области 29-летний мужчина порезал горло 27-летней жене. Свидетелем семейного конфликта стала соседка, она вызвала полицию.

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Дата
28
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