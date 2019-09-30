В Киеве мужчина погиб при загадочных обстоятельствах

В ночь на 30 сентября между станцией метро Берестейская и парком Нивки в Киеве на железнодорожных путях нашли тело 28-летнего мужчины.
Погибшего увидели машинисты поезда. Предварительно, он упал или прыгнул с путепровода на проспекте Победы, сообщается в Telegram-канале "Киев Оперативный".
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Личность мужчины установили сразу - имел при себе военный билет. Все обстоятельства трагедии выясняют полицейские.
В Николаеве мужчина прыгнул с Ингульского моста. По словам очевидцев, он бежал по мосту. Вдруг перелез через забор и прыгнул. После удара о землю мужчина еще подавал признаки жизни, однако скончался до приезда "скорой".
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