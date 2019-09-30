В Киеве мужчина погиб при загадочных обстоятельствах

 
Ексклюзивы
1/5
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 2925
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 2475
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 846
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
2 Просмотров: 6804
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9540
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2403
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 549
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3294
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3690
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1548
Фото
Все фото
3
3
4
3
5
Грабитель сломал ноги, убегая с места преступления
Грабитель сломал ноги, убегая с места преступления
Автоцистерна слетела с трассы
Автоцистерна слетела с трассы
Пьяный гонщик устроил аварию на столичной парковке
Пьяный гонщик устроил аварию на столичной парковке
Протянуло более 100 м: 17-летний парень погиб в аварии
Протянуло более 100 м: 17-летний парень погиб в аварии
Летел на бешеной скорости: показали видео смертельной аварии с участием полицейского
Летел на бешеной скорости: показали видео смертельной аварии с участием полицейского
Видео
Все видео
На Майдане мужчина угрожает прыгнуть с крыши
На Майдане мужчина угрожает прыгнуть с крыши
Появилось видео смертельного столкновения маршрутки и грузовика под Жашковом
Появилось видео смертельного столкновения маршрутки и грузовика под Жашковом
Под Киевом спасатели утопили в Днепре спецмашину
Под Киевом спасатели утопили в Днепре спецмашину
Учитель избил ученика на глазах у одноклассников
Учитель избил ученика на глазах у одноклассников
Пресс-секретарь и охрана Зеленского препятствовали работе журналиста
Пресс-секретарь и охрана Зеленского препятствовали работе журналиста
Интервью
1/5
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 468
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 612
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 315
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 6012
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5472
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
28 сентября 2019
Просмотров: 603
Проявити сміливість
– Нарешті і в нас прості люди зможуть свою правду довести, – на музейній виставці зустрічаю знайомого – Андрія Богдановича. За ...
понедельник, 30 сентября 2019 09:14

В Киеве мужчина погиб при загадочных обстоятельствах

  Комментировать

В ночь на 30 сентября между станцией метро Берестейская и парком Нивки в Киеве на железнодорожных путях нашли тело 28-летнего мужчины.

Автор: "Киев Оперативный"
  В Киеве между станцией метро Берестейская и парком Нивки на железнодорожных путях нашли тело 28-летнего мужчины
В Киеве между станцией метро Берестейская и парком Нивки на железнодорожных путях нашли тело 28-летнего мужчины

Погибшего увидели машинисты поезда. Предварительно, он упал или прыгнул с путепровода на проспекте Победы, сообщается в Telegram-канале "Киев Оперативный".

Автор: "Киев Оперативный"
   Предварительно, мужчина упал или прыгнул с путепровода на проспекте Победы
 Предварительно, мужчина упал или прыгнул с путепровода на проспекте Победы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тело 11-летнего подростка нашли возле рельс

Личность мужчины установили сразу - имел при себе военный билет. Все обстоятельства трагедии выясняют полицейские.

В Николаеве мужчина прыгнул с Ингульского моста. По словам очевидцев, он бежал по мосту. Вдруг перелез через забор и прыгнул. После удара о землю мужчина еще подавал признаки жизни, однако скончался до приезда "скорой".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киеве мужчина погиб при загадочных обстоятельствах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
сентября

Самой красивой итальянке Монике Беллуччи - 55

Самое читаемое
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
9
 Просмотров: 19710
Как выглядел Киев с высоты птичьего полета 1918-го
Как выглядел Киев с высоты птичьего полета 1918-го
9
 Просмотров: 18091
Синоптики спрогнозировали, ожидать ли &quot;бабье лето&quot; в октябре
Синоптики спрогнозировали, ожидать ли "бабье лето" в октябре Просмотров: 17993
Жизнь, как она есть: фотограф показала Чехию в последние годы коммунизма
Жизнь, как она есть: фотограф показала Чехию в последние годы коммунизма
16
 Просмотров: 16705
Фотограф показал закулисье идеальных Instagram-фотографий
Фотограф показал закулисье идеальных Instagram-фотографий
9
 Просмотров: 12530
Происшествия
Не рассчитали высоту: пара погибла во время секса
Не рассчитали высоту: пара погибла во время секса Просмотров: 1548
Грабитель сломал ноги, убегая с места преступления
Грабитель сломал ноги, убегая с места преступления
3
 Просмотров: 1107
На Майдане мужчина угрожает прыгнуть с крыши
На Майдане мужчина угрожает прыгнуть с крыши
 Просмотров: 720
Мальчик случайно убил товарища
Мальчик случайно убил товарища Просмотров: 1638
Зеленский приехал в Бабий Яр частным образом. На официальной части ни был
Зеленский приехал в Бабий Яр частным образом. На официальной части ни был Просмотров: 9092
Больше всего комментируют
5
Винник назвал Крым "не нашим", а агрессию России на Донбассе "непонятной войной"
4
НСЖУ призвала Мендель извиниться. Журналисты в сетях - уйти в отставку
2
Сенцов рассказал, где хочет видеть Путина
2
Внутренняя политика США негативно влияет на имидж Украины - Климкин
2
Выжил с ума. Президент "Формулы-1" призвал Путина захватить Европу
Голосов: 735
Голосование Какой спецрежим ввести для артистов, которые гастролируют в России?
  • Штраф
  • Гастрольный сбор. Деньги направлять на нужды ВСУ
  • Недопуск к теле- и радиоэфирам
  • Маркирование афиш, что выступает гастролер в РФ
  • Ограничение выступать на крупнейших площадках
  • Запрет выступлений в Украине
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua