В Киеве митингующие чуть не взлетели на воздух

В Киеве у протестующих под КГГА загорелся баллон с газом. Фото: скриншот с видео "Киев оперативный"

Возле здания Киевской городской госадминистрации в Киеве чуть не произошел взрыв.

У митингующих, живущих в палатках под зданием, вспыхнул газовый баллон. Видео с места происшествия опубликовал "Киев оперативный".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не финансируй войну против Украины: в Киеве у рынка "Столичный" началась бессрочная акция протеста

На кадрах видно, что баллон вспыхнул прямо на тротуаре, рядом проходят люди. Протестующий пытается потушить баллон водой, но все напрасно.

Взрыва удалось избежать, огонь потушили с помощью огнетушителя. О пострадавших не сообщается.

Более тысячи предпринимателей вышли на протест под Верховную Раду 15 декабря. Требовали отменить штрафы за отсутствие накладных на товары, введение кассовых аппаратов с 1 января 2022-го, ослабить карантин для бизнеса.