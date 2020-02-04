В Киеве между гаражами нашли труп неизвестной

Фото: kiev.informator.ua

Утром 4 февраля в Киеве на ул. Вышгородской, 34/1 обнаружили труп женщины.

Тело находилось во дворе жилого дома между гаражами, пишет Информатор.

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По словам полицейских, женщину нашли работники пункта приема стеклотары. Она сидела на земле, а спиной опиралась на гараж.

Предварительно, телесных повреждений на теле не нашли. На вид женщине около 25-30 лет.

Все обстоятельства и причину смерти будут выяснять правоохранители.

В Киеве в парке "Партизанской славы" нашли мертвым голого мужчину. Тело лежало возле кафе "Колыба".