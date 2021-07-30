В Киеве мертвых коров разбросало по дороге: видео жуткого ДТП

Коровы, которых перевозил водитель в прицепе, погибли от полученных травм. Фото: скриншот с видео

В Киеве на ул. Академика Заболотного в результате ДТП из прицепа автомобиля Volvo выпали домашние животные, которых перевозил водитель.

Авария произошла 29 июля, пишет "Сегодня".

Водитель Volvo двигался по ул. Академика Заболотного в направлении Столичного шоссе. Во время движения от прицепа отпало колесо. Две коровы выпали на проезжую часть и от травм погибли.

Водитель не пострадал. На него патрульные составили протоколы.

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