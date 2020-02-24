В Киеве маршрутка с пассажирами влетела в грузовик: что известно

Возле столичной станции метро Бориспольская произошла авария с участием пассажирской маршрутки и грузовика.

В салоне маршрутки находились пассажиры. В больницу попали 11 человек. Об этом в Facebook сообщил "Киев Оперативный".

Автор: facebook.com/KyivOperativ В Киеве пассажирская маршрутка врезалась в грузовик

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Отмечается, маршрутка №474 сообщением станция метро Харьковская - Бортничи на полном ходу въехала в заднюю часть грузовика.

Автор: facebook.com/dtp.kiev.ua В результате удара травмированы 11 пассажиров маршрутки

На месте работают полицейские.

На трассе Одесса - Мелитополь - Новоазовск в Николаевском районе в лоб столкнулись DAF с цистерной и маршрутный микроавтобус сообщением Маловарваровка - Центральный рынок. В результате столкновения 8 пассажиров и водитель автобуса, а также водитель грузовика травмированы.