В Киеве Logan столкнул с дороги Lexus: погибла пешеход

Фото: kiev.informator.ua

В ночь на 11 ноября в Киеве на просп. Желаемая недалеко от станции метро Осокорки произошло смертельное ДТП.

В результате столкновения Renault и Lexus погибла девушка-пешеход, пишет Информатор.

По предварительной информации, которую сообщили полицейские и очевидцы, водитель автомобиля Logan при попытке осуществить поворот направо не справился с управлением и врезался в Lexus. В результате этого автомобиль Lexus вылетел на тротуар и сбил двух пешеходов - девушку и парня.

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От полученных травм девушка погибла на месте, а парня госпитализировали с телесными повреждениями.

Все обстоятельства аварии устанавливают полицейские.

В Залещиках на Тернопольщине водитель Mercedes сбил насмерть 16-летнюю девушку и скрылся с места происшествия. Авария произошла на глазах у отца девушки.