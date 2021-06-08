В Киеве ливни затопили улицы

Автор: "Сегодня" В столице прошли дожди с градом

Сегодня в Киеве прошли ливни.

Местами дождь шел с градом. Киевляне публикуют видео затопленных улиц, сообщает "Сегодня".

На пересечении улиц Пражской и Алматинской сняли автомобили, которые ехали в воде.

"Здесь наверняка не знают, что такое водостоки", - подписал фото Евгений Игнатенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Плохая погода продержится до 10 июня

Жители Позняков опубликовали видео с градом.

В ночь на пятницу 4 июня Мариуполь накрыло обильными осадками. Водой залило улицы во всех районах города. В результате мощных ливней подтоплены частные дома и подъезды многоэтажек. На дорогах произошло немало аварийных ситуаций.