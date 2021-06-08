В Киеве ливни затопили улицы

 
Ексклюзивы
1/5
Россия прочно удерживает украинцев – Зисельс о строительстве частного проекту "Бабий Яр"
Россия прочно удерживает украинцев – Зисельс о строительстве частного проекту "Бабий Яр"
Просмотров: 108
Заигрывание с избирателями: политолог оценил закон Зеленского об олигархах
Заигрывание с избирателями: политолог оценил закон Зеленского об олигархах
Просмотров: 36
Никто не хочет брать ответственность - историк о передаче российским олигархам здания в Бабьем Яру
Никто не хочет брать ответственность - историк о передаче российским олигархам здания в Бабьем Яру
Просмотров: 405
На помойку выбросили архив исследователя Киева
На помойку выбросили архив исследователя Киева
Просмотров: 783
Притула против "Голоса": партия может потерять сторонников
Притула против "Голоса": партия может потерять сторонников
Просмотров: 657
"Был бездомным. Где только не жил" - справляют поминки Слабошпицкого
"Был бездомным. Где только не жил" - справляют поминки Слабошпицкого
1 Просмотров: 360
Чем Притула не угодил "Голосу" – оценка политолога
Чем Притула не угодил "Голосу" – оценка политолога
Просмотров: 1080
"По 20 гривен за пачку - что это за масло": какие белорусские товары популярны в Украине
"По 20 гривен за пачку - что это за масло": какие белорусские товары популярны в Украине
Просмотров: 1926
Первые двадцать человек выселяются из Конча-Заспы - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Первые двадцать человек выселяются из Конча-Заспы - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 747
"Гривню обещают стабильную, как никогда в истории" - экономист о прогнозах правительства
"Гривню обещают стабильную, как никогда в истории" - экономист о прогнозах правительства
Просмотров: 711
Фото
Все фото
5
3
3
3
5
Мужчина облил бензином жену и поджег
Мужчина облил бензином жену и поджег
Мужчину зажало между вагоном и платформой: тело доставали домкратом
Мужчину зажало между вагоном и платформой: тело доставали домкратом
На газопроводе прогремел взрыв
На газопроводе прогремел взрыв
Нашли мертвым 8-летнего мальчика, пропавшего во время прогулки
Нашли мертвым 8-летнего мальчика, пропавшего во время прогулки
Иностранец контрабандой хотел отправить в Украину бриллианты
Иностранец контрабандой хотел отправить в Украину бриллианты
Видео
Все видео
В Киеве ливни затопили улицы
В Киеве ливни затопили улицы
На Печерске владелец Lexus всадила нож в водителя эвакуатора
На Печерске владелец Lexus всадила нож в водителя эвакуатора
Машина на скорости врезалась в автобус с людьми: кадры столкновения
Машина на скорости врезалась в автобус с людьми: кадры столкновения
Едва не задушили: экс-супруги устроили разборки за дочь
Едва не задушили: экс-супруги устроили разборки за дочь
Выбил дверь и бросился с ножом: мужчина зарезал соседку и ранил ее родственников
Выбил дверь и бросился с ножом: мужчина зарезал соседку и ранил ее родственников
Интервью
1/5
Россия прочно удерживает украинцев – Зисельс о строительстве частного проекту "Бабий Яр"
Россия прочно удерживает украинцев – Зисельс о строительстве частного проекту "Бабий Яр"
Просмотров: 108
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
1 Просмотров: 621
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Просмотров: 711
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Просмотров: 369
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
3 Просмотров: 504
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
07 июня 2021
1 Просмотров: 585
Усе під контролем
– Завжди говорю з пасажирами. Знаю багато інформації, бо різні люди їздять, – каже таксист. Машину замовляю через мобільний додаток ...
вторник, 08 июня 2021 20:20

В Киеве ливни затопили улицы

  Комментировать

Автор: "Сегодня"
  В столице прошли дожди с градом
В столице прошли дожди с градом

Сегодня в Киеве прошли ливни.

Местами дождь шел с градом. Киевляне публикуют видео затопленных улиц, сообщает "Сегодня".

На пересечении улиц Пражской и Алматинской сняли автомобили, которые ехали в воде.

"Здесь наверняка не знают, что такое водостоки", - подписал фото Евгений Игнатенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Плохая погода продержится до 10 июня

Жители Позняков опубликовали видео с градом.

В ночь на пятницу 4 июня Мариуполь накрыло обильными осадками. Водой залило улицы во всех районах города. В результате мощных ливней подтоплены частные дома и подъезды многоэтажек. На дорогах произошло немало аварийных ситуаций.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киеве ливни затопили улицы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
июня

Пламя охватило нефтебазу под Киевом. Сгорели люди

Самое читаемое
52-летняя супермодель захватила фанов позированием топлесс
52-летняя супермодель захватила фанов позированием топлесс
10
 Просмотров: 11214
Дерзкая британская модель поделилась провокационными фотографиями
Дерзкая британская модель поделилась провокационными фотографиями
4
 Просмотров: 7677
Гороскоп на 8 июня: почему этот день такой особый
Гороскоп на 8 июня: почему этот день такой особый
 Просмотров: 4644
Певцы, депутаты, жена Луценко: кто ходил на съезд партии Порошенко
Певцы, депутаты, жена Луценко: кто ходил на съезд партии Порошенко
10
 Просмотров: 4329
Народные приметы 7 июня: что сегодня опасно делать
Народные приметы 7 июня: что сегодня опасно делать Просмотров: 3825
Происшествия
За рубежом сломался украинский поезд
За рубежом сломался украинский поезд Просмотров: 306
Голые, босые и голодные: дети двух и четырех лет сбежали от горе-матери
Голые, босые и голодные: дети двух и четырех лет сбежали от горе-матери Просмотров: 351
Мужчина облил бензином жену и поджег
Мужчина облил бензином жену и поджег
5
 Просмотров: 486
Мужчину зажало между вагоном и платформой: тело доставали домкратом
Мужчину зажало между вагоном и платформой: тело доставали домкратом
3
 Просмотров: 882
Задержали подозреваемого в расстреле супругов: первые подробности
Задержали подозреваемого в расстреле супругов: первые подробности Просмотров: 873
Больше всего комментируют
11
Решайте немедленно - Зеленский резко высказался о вступлении в НАТО
6
Блогерша назвала воинов ВСУ "бухими тварями"
5
"Это все устроили уродливые политики" - Леоненко о новой форме сборной Украины
3
"Северный поток-2" еще не запустили, а Путин уже шантажирует Украину - что о нас пишет мировая пресса
2
СБУ обыскала "Партию Шария"
Голосов: 2
Голосование Кто должен получить Национальную кинопремию за лучший украинский фильм 2019 года?
  • Атлантида
  • Земля голубая, будто апельсин
  • Плохие дороги
  • Толока
  • Черкассы
  • Другой фильм (пишите в комментариях)
Просмотреть