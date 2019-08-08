В Киеве легковушка загорелась из-за столкновения с внедорожником: появились фото и видео

Фото: kiev.informator.ua

В Киеве при въезде на Жулянский мост столкнулись Honda Pilot и Daewoo Lanos. Из-за столкновения последний загорелся. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и получил серьезные травмы.

ДТП произошло 7 августа около 23:00, пишет Информатор.

По словам очевидцев, водитель Honda Pilot с женщиной-пассажиром в салоне двигался в крайней правой полосе движения по Кольцевой дороге в сторону проспекта Леся Курбаса. Притормозил, попав в небольшую тянучку перед Жулянским мостом. В этот момент в внедорожник на скорости влетел водитель Daewoo Lanos.

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Удар был такой силы, что моторный отсек Lanos загорелся. Водитель не был пристегнут и сильно ударился грудью о руль, а головой - о лобовое стекло. Медики срочно госпитализировали его в ближайшую больницу. Водитель и пассажирка Honda серьезных травм не получили.

В результате аварии у Lanos практически полностью уничтожена все передняя часть, разбито лобовое стекло, а руль вошел в торпеду. У Pilot небольшие повреждения задней части.

Подробности и виновника ДТП установит следствие.

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