 
Ексклюзивы
1/5
Многим из живых хотелось бы поменяться местами с погибшим - Борис Гуменюк
Многим из живых хотелось бы поменяться местами с погибшим - Борис Гуменюк
Просмотров: 459
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
3 Просмотров: 12025
Проведет ли новая власть качественные изменения
Проведет ли новая власть качественные изменения
Просмотров: 873
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Просмотров: 1746
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Просмотров: 2106
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
6 Просмотров: 11880
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Просмотров: 1674
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
Просмотров: 2322
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
3 Просмотров: 1926
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 2196
Фото
Все фото
6
5
6
3
4
В Киеве легковушка едва не слетела в Днепр
В Киеве легковушка едва не слетела в Днепр
В Киеве под окнами многоэтажки нашли трупы женщины и ее собаки
В Киеве под окнами многоэтажки нашли трупы женщины и ее собаки
Пылает детский развлекательный центр: первые фото и видео с места происшествия
Пылает детский развлекательный центр: первые фото и видео с места происшествия
Грузовики сошлись в смертельном столкновении: фото страшной автокатастрофы
Грузовики сошлись в смертельном столкновении: фото страшной автокатастрофы
Китайские студенты хотели вывезти янтарь в подушках
Китайские студенты хотели вывезти янтарь в подушках
Видео
Все видео
Полностью сгорела российская церковь
Полностью сгорела российская церковь
Рухнул автомобильный мост над железной дорогой
Рухнул автомобильный мост над железной дорогой
Мужчина устроил стрельбу на почте
Мужчина устроил стрельбу на почте
Банда подростков напала на 13-летнюю девушку фото и видео
Банда подростков напала на 13-летнюю девушку фото и видео
Полицейские сбили на переходе двух женщин
Полицейские сбили на переходе двух женщин
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6021
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2376
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2556
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6957
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4844
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
25 августа 2019
Просмотров: 927
Квартира для трьох котів
– Це майже нереально, – каже ріелторка, коли я прошу допомогти знайти квартиру для себе і трьох моїх котів. Із попередньої, де ...
вторник, 27 августа 2019 09:19

В Киеве легковушка едва не слетела в Днепр
6

  Комментировать

В Киеве на Северном мосту столкнулись автомобили Mercedes Vito и Suzuki SX4. От удара последний перевернулся
Фото: Информатор
В Киеве на Северном мосту столкнулись автомобили Mercedes Vito и Suzuki SX4. От удара последний перевернулся
В Киеве на Северном мосту столкнулись автомобили Mercedes Vito и Suzuki SX4. От удара последний перевернулся
В Киеве на Северном мосту столкнулись автомобили Mercedes Vito и Suzuki SX4. От удара последний перевернулся
В Киеве на Северном мосту столкнулись автомобили Mercedes Vito и Suzuki SX4. От удара последний перевернулся

В Киеве на Северном мосту столкнулись автомобили Mercedes Vito и Suzuki SX4. От удара последний перевернулся. Авария произошла 26 августа около 21:45.

Как выяснили полицейские, оба автомобиля двигались по Северному мосту в сторону левого берега. Не доезжая до SkyMall, Suzuki задел прицеп Mercedes и потерял контроль над автомобилем. После чего легковик перевернулся и вылетел на пешеходную зону, сообщает Информатор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Смертельный рейс: грузовик перевернулся в реку

К счастью, автомобиль застрял между отбойником и ограждением моста на пешеходной зоне. Так как была угроза опрокидывания машины в воду, на место, кроме медиков и патрульных, прибыли спасатели ГСЧС.

Водитель и пассажир смогли сами выбраться из авто. Их осмотрели медики. Обстоятельства ДТП устанавливают полицейские.

В Харькове КамАЗ, груженный песком, слетел с моста. ДТП произошло в районе Алексеевки. Перед падением грузовик протаранил несколько легковушек.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киеве легковушка едва не слетела в Днепр». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
августа

Правительство решило изменить количество выходных

Объединенная армия захватила Каменец-Подольский

За "мертвую петлю" пилоту дали золотой жетон

Самое читаемое
&quot;Ты украла мое детство&quot;: девочка, которая в 5 лет стала секс-игрушкой своей матери
"Ты украла мое детство": девочка, которая в 5 лет стала секс-игрушкой своей матери
17
 Просмотров: 39916
Изменили правила фотографирования на паспорт
Изменили правила фотографирования на паспорт Просмотров: 16462
ВСУ получили новое оружие
ВСУ получили новое оружие
5
 Просмотров: 15903
Президент Украины признался, что не ложится спать без пистолета
Президент Украины признался, что не ложится спать без пистолета 4 Просмотров: 14193
Политолог дал прогноз, что произойдет со &quot;Слугой народа&quot; через полгода
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
 3 Просмотров: 12025
Происшествия
В Киеве под окнами многоэтажки нашли трупы женщины и ее собаки
В Киеве под окнами многоэтажки нашли трупы женщины и ее собаки
5
 Просмотров: 3492
Президент Бразилии отказался от помощи в тушении пожаров лесов Амазонки
Президент Бразилии отказался от помощи в тушении пожаров лесов Амазонки Просмотров: 234
В центре Москвы горел один из старейших храмов
В центре Москвы горел один из старейших храмов Просмотров: 378
Вооруженный мужчина ограбил ювелирный магазин
Вооруженный мужчина ограбил ювелирный магазин Просмотров: 1143
Мужчины устроили стрельбу из-за девушки
Мужчины устроили стрельбу из-за девушки Просмотров: 1161
Больше всего комментируют
8
Появились подробности гулянки Богдана в Сен-Тропе
4
Президент Украины признался, что не ложится спать без пистолета
3
Когда украинские заробитчане вернутся домой: мнение эксперта
3
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
3
Собирают информацию и призывают расправиться - в Севастополе охотятся на украинцев
Голосов: 1991
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua