В Киеве легковушка едва не слетела в Днепр

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В Киеве на Северном мосту столкнулись автомобили Mercedes Vito и Suzuki SX4. От удара последний перевернулся. Авария произошла 26 августа около 21:45.

Как выяснили полицейские, оба автомобиля двигались по Северному мосту в сторону левого берега. Не доезжая до SkyMall, Suzuki задел прицеп Mercedes и потерял контроль над автомобилем. После чего легковик перевернулся и вылетел на пешеходную зону, сообщает Информатор.

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К счастью, автомобиль застрял между отбойником и ограждением моста на пешеходной зоне. Так как была угроза опрокидывания машины в воду, на место, кроме медиков и патрульных, прибыли спасатели ГСЧС.

Водитель и пассажир смогли сами выбраться из авто. Их осмотрели медики. Обстоятельства ДТП устанавливают полицейские.

В Харькове КамАЗ, груженный песком, слетел с моста. ДТП произошло в районе Алексеевки. Перед падением грузовик протаранил несколько легковушек.