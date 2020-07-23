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пятница, 24 июля 2020 07:50

В Киеве избили чиновника

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В Киеве избили чиновника
Избили чиновника коммунального предприятия. Фото: agropolit.com

Сегодня в столице на улице Семашко, 9 неизвестные напали на сотрудника коммунального предприятия.

Пострадал рабочий Центра организации дорожного движения, сообщили в пресс-служба учреждения.

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Начальник отдела организации дорожного движения в Святошинском районе Киева выполнял свои обязанности и инспектировал строительные объекты. В это время на него напали и избили.

Эксдепутат Херсонского облсовета Евгений Рыщук избил депутата Олешковского райсовета Романа Чухалова. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

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