В Киеве избили чиновника

Избили чиновника коммунального предприятия. Фото: agropolit.com

Сегодня в столице на улице Семашко, 9 неизвестные напали на сотрудника коммунального предприятия.

Пострадал рабочий Центра организации дорожного движения, сообщили в пресс-служба учреждения.

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Начальник отдела организации дорожного движения в Святошинском районе Киева выполнял свои обязанности и инспектировал строительные объекты. В это время на него напали и избили.

Эксдепутат Херсонского облсовета Евгений Рыщук избил депутата Олешковского райсовета Романа Чухалова. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.