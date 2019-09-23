Допраздновались: на день села один депутат избил другого

Эксдепутат Херсонского облсовета Евгений Рыщук избил депутата Олешковского райсовета Романа Чухалова Фото: Униан

Эксдепутат Херсонского облсовета Евгений Рыщук избил депутата Олешковского райсовета Романа Чухалова.

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. О факте драки сообщил юрист Маси Найем.

По его словам, Рыщук, которого к тому же подозревают в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк, угрожал убить ее друга.

"Евгений Рыщук, бывший депутат БПП, которая сейчас" Европейская солидарность ", тот, на кого указывают, как на заказчика убийства Екатерины Гандзюк. Сегодня ночью, пьяный, избил человека и угрожал убить одного друга Кати, который живет в Херсоне. Надо подождать еще, да? Ну чтобы убил наверное", - написал он на своей странице в фейсбуке.

"Есть факт, работаю на месте, поднимаю все службы, сопровождаю пострадавшего в больницу", - говорится в его сообщении в соцсети.

Депутат Днепровского райсовета Херсона Александр Власов рассказал, что произошел инцидент во время празднования дня села Правые Саги. После избиения Чухалов, которого забрала скорая, Рыщук якобы вернусь на празднование.

В полиции подтвердили информацию об инциденте.

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"По данному факту Олешковским отделением полиции открытое уголовное производство по ч.1 ст.125 Уголовного кодекса Украины" Умышленное легкое телесное повреждение ". Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

Общественные активисты, проводившие собственное расследование, выяснили и озвучили имена заказчиков убийства Екатерины Гандзюк еще в декабре прошлого года. Это - председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер, бывшие губернатор области Андрей Гордеев и его заместитель - Евгений Рыщук. Все трое связаны с другим фигурантом дела - Алексеем Левиным. Его настоящая фамилия - Москаленко. Известный в криминальном мире по прозвищу "Москал-младший". Сидел за организацию убийств и разбойных нападений. Вышел по закону Савченко (предусматривает, что один день в СИЗО считается за два. Его отменяли в 2017-м, а через год возобновили. - ГПУ). Из трех топ-чиновников области подозрение вручили только Мангеру. Которое впоследствии с "заказа убийства" смягчили до "организации избиения, повлекшего смерть". О причастности Рыщука и Гордеева у следствия доказательств нет, говорят.