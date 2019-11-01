В Киеве исчезла школьница с синими волосами

В Киеве разыскивают 15-летнюю Радмилу Аникину. Фото - facebook.com/KyivOperativ

В Киеве разыскивают 15-летнюю Радмилу Аникину, жительница ул. Туполева, 15д.

Утром 31 октября девушка ушла на занятия и до сих пор не вернулась, сообщает "Киев оперативный".

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Приметы: на вид 15 лет, рост 158 см, среднего телосложения, волосы крашеные в синий цвет, длина ниже плеч, глаза голубые, лицо круглое, в носу пирсинг.

Одета: черные джинсы, черная обувь, желтая куртка, кофта "толстовка" белого или черного цвета.

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