В Киеве иностранец зарезал бывшую жену

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13 сентября около 19.00 в Киеве на улице Кирилло-мефодиевской, 7 мужчина убил свою бывшую 23-летнюю жену.

Напал на нее в подъезде дома, где жила с родителями. От полученных травм женщина скончалась до приезда "скорой". А злоумышленник скрылся, пишет Информатор.

По словам бабушки погибшей, ее внучка несколько лет встречалась, а потом вышла замуж за азербайджанца. В браке были полгода. Женщина не раз ходила в синяках после семейных скандалов. Поэтому подала на развод, но муж был против. Начал преследовать ее.

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В тот вечер она возвращалась домой. По словам соседей, когда она подбегала к подъезду, за ней гнался мужчина, они кричали. Женщина пыталась быстро попасть в подъезд, но бывший возлюбленный забежал за ней. Сначала он просто размахивал ножом, а погибшая пыталась спрятаться от ударов сумкой, а потом мужчина ударил ее в грудь и она упала.

На крики выбежали соседи и семья погибшей. Но злоумышленник скрылся в неизвестном направлении. Его разыскивает полиция. Мужчина часто ездил в Москву по работе. Поэтому правоохранители предположили, что он может попытаться уехать. Все обстоятельства устанавливают полицейские.

13 сентября Киевский райсуд Одессы избрал меру пресечения 55-летнему Фейсалу Хазалу Гелану - 2 месяца под стражей без права на залог. Его арестовали за покушение на жену, 43-летнюю Татьяну Бурчанову. В суде подозреваемый не мог объяснить, почему набросился с ножом на женщину. Сказал, что пошел помириться, чтобы она не подавала на развод.