 
Ексклюзивы
1/5
Рейтинг Зеленского может посыпаться
Рейтинг Зеленского может посыпаться
1 Просмотров: 1233
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Просмотров: 1044
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
2 Просмотров: 2700
Как создать миллион рабочих мест
Как создать миллион рабочих мест
5 Просмотров: 1224
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
1 Просмотров: 1989
Путин завидует Зеленскому
Путин завидует Зеленскому
Просмотров: 2664
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
Просмотров: 1116
Какие ошибки сделала команда Зеленского
Какие ошибки сделала команда Зеленского
Просмотров: 1566
Импичмент от Зеленского: что меняет принятый законопроект
Импичмент от Зеленского: что меняет принятый законопроект
2 Просмотров: 1296
"Зеленский стал средством для достижения целей Кремля" - Порников об обмене пленными
"Зеленский стал средством для достижения целей Кремля" - Порников об обмене пленными
2 Просмотров: 1260
Фото
Все фото
6
5
6
9
7
Мужчину нашли мертвым посреди улицы
Мужчину нашли мертвым посреди улицы
В Киеве иностранец зарезал бывшую жену
В Киеве иностранец зарезал бывшую жену
&quot;Я убил твою дочь&quot; - подробности о застреленной в Польше украинке
"Я убил твою дочь" - подробности о застреленной в Польше украинке
Угрожали утюгом и прострелили ногу: схватили опасную банду
Угрожали утюгом и прострелили ногу: схватили опасную банду
Была камнем и кувалдой: женщина расправилась с матерью
Была камнем и кувалдой: женщина расправилась с матерью
Видео
Все видео
В столичном "Ашане" произошел пожар - показали видео
В столичном "Ашане" произошел пожар - показали видео
Насильник 12-летней школьницы снял свое преступление
Насильник 12-летней школьницы снял свое преступление
Испанию заливают сверхмощные дожди: такого не видели с 1917-го
Испанию заливают сверхмощные дожди: такого не видели с 1917-го
Киевляне устроили массовую потасовку с полицейскими
Киевляне устроили массовую потасовку с полицейскими
Изнасилование 12-летней школьницы: в полиции рассказали подробности
Изнасилование 12-летней школьницы: в полиции рассказали подробности
Интервью
1/5
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 4473
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1593
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 30699
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2583
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
13 сентября 2019
Просмотров: 225
Перед сеансом
Усе воно якось збігалося. "Запиши із Дзюбою інтерв'ю, – телефонно радила днями добра подруга. – Поки Іван Михайлович на силі, поки йому ...
суббота, 14 сентября 2019 10:47

В Киеве иностранец зарезал бывшую жену
5

  Комментировать

В Киеве мужчина зарезал свою бывшую 23-летнюю жену. Напал в подъезде, где она жила с родителями
Фото: kiev.informator.ua
В Киеве мужчина зарезал свою бывшую 23-летнюю жену. Напал в подъезде, где она жила с родителями
В Киеве мужчина зарезал свою бывшую 23-летнюю жену. Напал в подъезде, где она жила с родителями
В Киеве мужчина зарезал свою бывшую 23-летнюю жену. Напал в подъезде, где она жила с родителями
В Киеве мужчина зарезал свою бывшую 23-летнюю жену. Напал в подъезде, где она жила с родителями

13 сентября около 19.00 в Киеве на улице Кирилло-мефодиевской, 7 мужчина убил свою бывшую 23-летнюю жену.

Напал на нее в подъезде дома, где жила с родителями. От полученных травм женщина скончалась до приезда "скорой". А злоумышленник скрылся, пишет Информатор.

По словам бабушки погибшей, ее внучка несколько лет встречалась, а потом вышла замуж за азербайджанца. В браке были полгода. Женщина не раз ходила в синяках после семейных скандалов. Поэтому подала на развод, но муж был против. Начал преследовать ее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Я убил твою дочь" - подробности о застреленной в Польше украинке

В тот вечер она возвращалась домой. По словам соседей, когда она подбегала к подъезду, за ней гнался мужчина, они кричали. Женщина пыталась быстро попасть в подъезд, но бывший возлюбленный забежал за ней. Сначала он просто размахивал ножом, а погибшая пыталась спрятаться от ударов сумкой, а потом мужчина ударил ее в грудь и она упала.

На крики выбежали соседи и семья погибшей. Но злоумышленник скрылся в неизвестном направлении. Его разыскивает полиция. Мужчина часто ездил в Москву по работе. Поэтому правоохранители предположили, что он может попытаться уехать. Все обстоятельства устанавливают полицейские.

13 сентября Киевский райсуд Одессы избрал меру пресечения 55-летнему Фейсалу Хазалу Гелану - 2 месяца под стражей без права на залог. Его арестовали за покушение на жену, 43-летнюю Татьяну Бурчанову. В суде подозреваемый не мог объяснить, почему набросился с ножом на женщину. Сказал, что пошел помириться, чтобы она не подавала на развод.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киеве иностранец зарезал бывшую жену». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
сентября

Княгини отключили аппарат жизнеобеспечения

Самое читаемое
На русском языке и с матом: &quot;слуга народа&quot; нарядился в провокационную футболку
На русском языке и с матом: "слуга народа" нарядился в провокационную футболку 13 Просмотров: 35543
Показали войну на Донбассе глазами американского фотографа
Показали войну на Донбассе глазами американского фотографа
12
 1 Просмотров: 34139
Геращенко хотят отстранить от работы в Раде
Геращенко хотят отстранить от работы в Раде 7 Просмотров: 26919
Пятница 13-е: астролог сделала шокирующий прогноз
Пятница 13-е: астролог сделала шокирующий прогноз
 Просмотров: 26912
Насильника 12-летней школьницы бросили за решетку: имя и фото подозреваемого
Насильника 12-летней школьницы бросили за решетку: имя и фото подозреваемого 1 Просмотров: 15219
Происшествия
Участвовал в тренировке: подробности гибели сотрудника СБУ
Участвовал в тренировке: подробности гибели сотрудника СБУ Просмотров: 243
Арестовали администратора сгоревшего отеля
Арестовали администратора сгоревшего отеля Просмотров: 180
Мужчину нашли мертвым посреди улицы
Мужчину нашли мертвым посреди улицы
6
 Просмотров: 910
"Я убил твою дочь" - подробности о застреленной в Польше украинке
"Я убил твою дочь" - подробности о застреленной в Польше украинке
6
 Просмотров: 2403
Полицейские отвезли на кладбище и избили задержанного
Полицейские отвезли на кладбище и избили задержанного Просмотров: 729
Больше всего комментируют
13
На русском языке и с матом: "слуга народа" нарядился в провокационную футболку
7
Геращенко хотят отстранить от работы в Раде
6
Видеть вора на нарах, а не на островах - Зеленский рассказал о "счастье"
2
Первобытные люди резали животных миниатюрными лезвиями
2
"Было стыдно за свое счастье" - Зеленский рассказал, почему пошел в политику
Голосов: 836
Голосование Сколько времени Алексей Михайличенко продержится на посту главного тренера киевского "Динамо"?
  • 1) до зимы
  • 2) до лета
  • 3) два года
  • 4) полностью отработает трёхлетний контракт
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua