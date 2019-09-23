В Киеве Hyundai нанизался на отбойник

В Голосеевском районе Киева произошла смертельная авария.
55-летний ввода Hyundai не справился с управлением и врезался в отбойник. Сам погиб, двое его пассажиров - в больнице, сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.
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"Легковушка двигалась по проспекту Глушкова. Водитель не справился с управлением и врезался в металлический отбойник. Скончался на месте, а еще двое пассажиров легковушки получили травмы разной степени тяжести. Их госпитализировали", - сказано в сообщении.
Полицейские опросили свидетелей ДТП. Также изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы выяснить причины и механизм ДТП.
Появились подробности о смертельной аварии, которая произошла в Нововодолажском районе Харьковской области. Супруги с двумя 9-летними дочерьми на собственном авто Renault Megane возвращалось с отдыха. 31-летний мужчина не справился с управлением из-за скользкой дороги и врезался в отбойник. Одна из девочек погибла. Ее сестра и мать в тяжелом состоянии в реанимации.
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