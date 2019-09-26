В Киеве грузовик упал на легковушку

В результате аварии движение по улице было затруднено. Фото: Segodnya

В Киеве на улице Васильковской произошло ДТП с участием грузовика.

В результате аварии движение по улице было затруднено. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева в Facebook.

На видео, которое опубликовали на странице "Киев Оперативный" в Facebook, можно увидеть, что грузовик Mercedes упала на легковой автомобиль Mazda.

Информации о жертвах или пострадавших в результате ДТП нет. Причины и обстоятельства инцидента выясняются.

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25 сентября в Криничанском районе Днепропетровской области 23-летний водитель Chevrolet Lacetti столкнулся с грузовиком MAN и слетел в кювет. Погиб пассажир легковушки, водители - получили травмы.