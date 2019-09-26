В Киеве грузовик упал на легковушку

В Киеве на улице Васильковской произошло ДТП с участием грузовика.
В результате аварии движение по улице было затруднено. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева в Facebook.
На видео, которое опубликовали на странице "Киев Оперативный" в Facebook, можно увидеть, что грузовик Mercedes упала на легковой автомобиль Mazda.
Информации о жертвах или пострадавших в результате ДТП нет. Причины и обстоятельства инцидента выясняются.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кабмин создал спецгруппу для расследования крупных аварий
25 сентября в Криничанском районе Днепропетровской области 23-летний водитель Chevrolet Lacetti столкнулся с грузовиком MAN и слетел в кювет. Погиб пассажир легковушки, водители - получили травмы.
Комментарии