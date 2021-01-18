В Киеве горела многоэтажка, есть пострадавшие

В 21:15 возгорание было локализовано на площади 30 квадратных метров и в 21:23 ликвидирован. Фото: ГСЧС

В Киеве вечером 17 января произошел пожар в многоэтажке на улице Генерала Наумова, 25 в Святошинском районе. В результате пострадали два человека.

Информация о пожаре поступила в 20:24. По прибытию на место происшествия спасатели установили, что горит квартира на 3 этаже 9 этажного жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киева.

В 21:15 возгорание было локализовано на площади 30 квадратных метров и в 21:23 ликвидирован.

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Также были госпитализированы сотрудниками скорой помощи двух мужчин. 48-ми летний мужчина был госпитализирован в реанимационное отделение с предварительным диагнозом - отравление угарным газом, а 81-летнего мужчины в ожоговое отделение с ожогами тела и отравлением угарным газом.

17 января в Одессе горел отель. В результате пожара погиб один человек.