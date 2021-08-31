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вторник, 31 августа 2021 10:31

В Киеве дерево привалило маршрутку с пассажирами

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В Киеве дерево привалило маршрутку с пассажирами
Фото: скриншот с видео На место происшествия прибыли спасатели.

В Киеве во время грозы на маршрутный автобус упало дерево. Инцидент произошел на ул. Белорусской, 5 вечером 30 августа.

Об этом сообщил "Киев Оперативный" в Telegram.

На момент чрезвычайного происшествия в салоне автобуса находились пассажиры.

На кадрах видно, что ветви повредили лобовое стекло маршрутки. Пострадали ли пассажиры - неизвестно.

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Вечером 30 августа Киев снова накрыл сильный ливень с грозой. Стихия превратила столичные дороги в реки. Поэтому задерживался общественный транспорт, а станция метро Героев Днепра работала с ограничениями. От удара молнии возник пожар в кафе на ул. Правды, 66.

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Дата
31
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