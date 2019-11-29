В Киеве больше месяца искали 14-летнюю школьницу

В Вишневом под Киевом разыскали 14-летнюю школьницу, которая исчезла в столице более месяца назад. Фото - kyiv.npu.gov.ua

В Вишневом под Киевом разыскали 14-летнюю школьницу, которая исчезла в столице более месяца назад.

Еще в октябре девушка ушла из Центра социально-психологической реабилитации детей и ее поиски не давали результатов. Выяснилось, все это время она скрывалась у своего приятеля, рассказал начальник отдела криминальной полиции Деснянского управления полиции Андрей Табала.

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"При поддержке коллег из управления уголовного розыска мы установили дом в Вишневом Киевской области, где несовершеннолетняя жила вместе со своим другом. Ее вернули родителям", - сообщил Талаба.

С девушкой и ее родителями провели профилактическую беседу. сотрудники ювенальной превенции.

В Киеве больше месяца разыскивали 18-летнюю студентку местного университета. Девушка родом из Черкасской области. Она не вернулась после занятий в общежитие на улице Ломоносова и перестала выходить на связь с родными. Девушка не дает объяснений правоохранителям, где находилась и проживала все это время.