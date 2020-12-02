В Киеве бесследно исчез музыкант и аранжировщик 65-летний Александр Деревянко. Его разыскивают 2-ю неделю. Фото: dtp.kiev.ua

В Киеве бесследно исчез известный музыкант и аранжировщик Александр Деревянко.

В последний раз его видели в воскресенье 22 ноября около 14:20 в больнице №15 Подольского района по адресу ул. Кирилловская, 107. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.

В учреждение его доставила "скорая" с разбитой губой и подозрением на черепно-мозговую травму. Из больницы он ушел в неизвестном направлении и домой не вернулся. Телефоны Александра не отвечают в течение недели.

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Александру Деревянко 65 лет, у него крепкое телосложение, рост 185 см.

Если кто-то видел музыканта после 22 ноября, просьба звонить по телефонам: 0(63) 129 74 99 или 102.

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