В Киеве банкиры украли более 20 млн гривен

В Киеве полицейские сообщили о подозрении четырем банкирам. Они присвоили более 20 млн грн, пользуясь служебным положением.
Должностные лица подделали документы, усообщает полиция Киевской области.
Заместитель председателя правления и чиновник банка организовали группу злоумышленников. Сотрудники банка в течение 2015-2017 годов были в сговоре с другой преступной группировкой и "предоставили кредитные средства под несуществующий залог, якобы на машины для изготовления пластика.
Рабочий Нацбанка признался в наличии залогового имущества, а также рассказал о его состояние и условия хранения. Он и еще несколько банкиров внесли в официальные документы ложные сведения.
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Чиновники выводили кредитные средства через подконтрольные общества с ограниченной ответственностью, а тратили деньги банка на собственные нужды.
Досудебное расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что экс-гендиректору "Укрвакцины" объявили подозрение в незаконном завладении 250 тыс. грн.
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