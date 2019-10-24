В Киеве банкиры украли более 20 млн гривен

Работников банка поймали на воровстве денег. Фото: Информ

В Киеве полицейские сообщили о подозрении четырем банкирам. Они присвоили более 20 млн грн, пользуясь служебным положением.

Должностные лица подделали документы, усообщает полиция Киевской области.

Заместитель председателя правления и чиновник банка организовали группу злоумышленников. Сотрудники банка в течение 2015-2017 годов были в сговоре с другой преступной группировкой и "предоставили кредитные средства под несуществующий залог, якобы на машины для изготовления пластика.

Рабочий Нацбанка признался в наличии залогового имущества, а также рассказал о его состояние и условия хранения. Он и еще несколько банкиров внесли в официальные документы ложные сведения.

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Чиновники выводили кредитные средства через подконтрольные общества с ограниченной ответственностью, а тратили деньги банка на собственные нужды.

Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что экс-гендиректору "Укрвакцины" объявили подозрение в незаконном завладении 250 тыс. грн.