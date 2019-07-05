В Киеве автобус с иностранцами протаранил несколько авто

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5 июля в Киеве произошла авария с участием 3-х легковушек и автобуса. На Броварском проспекте последний догнал Kia Carens, который впоследствии врезался в Opel Corsa, а тот столкнулся с Opel Astra. Пострадал один из водителей.

ДТП произошло около 00:30. По словам участников происшествия, водитель автобуса с белорусскими номерами не держал нужную дистанцию ​​на участке дороги, где ведутся ремонтные работы, сообщает Информатор.

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От столкновения водитель Carens ударился головой, по предварительной информации, его госпитализировали с сотрясением мозга. К счастью, больше никто не пострадал.

В автобусе находились как граждане Украины, так и белорусы. Все они отделались испугом. Пассажирский транспорт направлялся в Беларусь. Причины инцидента выясняются.

На автодороге "Красноград-Перещепино" произошла смертельная тройная ДТП. Вблизи Краснограда на Харьковщине столкнулись легковой, грузовой автомобили Mercedes и автобус. Погиб 37-летний водитель легковушки и его 39-летняя жена. Также пострадала 12-летняя дочь погибшей.