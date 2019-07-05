 
Ексклюзивы
1/5
Зеленскому посоветовали не молчать
Зеленскому посоветовали не молчать
Просмотров: 1665
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
1 Просмотров: 1846
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Просмотров: 4671
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Просмотров: 252
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
Просмотров: 2925
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 1971
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
Просмотров: 1764
Кого из пленных вернули в Украину
Кого из пленных вернули в Украину
Просмотров: 3574
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Просмотров: 2511
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Просмотров: 756
Фото
Все фото
8
6
8
6
3
В Киеве автобус с иностранцами протаранил несколько авто
В Киеве автобус с иностранцами протаранил несколько авто
Водителя отбросило на 30 м: показали фото ночной аварии в Киеве
Водителя отбросило на 30 м: показали фото ночной аварии в Киеве
Врачи дали сутки: рассказали о состоянии 22-летней женщины, которую поджег сожитель (ФОТО)
Врачи дали сутки: рассказали о состоянии 22-летней женщины, которую поджег сожитель (ФОТО)
Гибель Дарьи Лукьяненко: неизвестные до сих пор подробности убийства (документ)
Гибель Дарьи Лукьяненко: неизвестные до сих пор подробности убийства (документ)
Пропавшего мужчину нашли убитым в выгребной яме
Пропавшего мужчину нашли убитым в выгребной яме
Видео
Все видео
Дерево убило ребенка на глазах у матери
Дерево убило ребенка на глазах у матери
Сестры убили дальнобойщика
Сестры убили дальнобойщика
Одну из столичных улиц накрыло клубами дыма
Одну из столичных улиц накрыло клубами дыма
Бежала с криком по улице: появилось видео, как мужчина поджег сожительницу (18+)
Бежала с криком по улице: появилось видео, как мужчина поджег сожительницу (18+)
Под Винницей произошло масштабное ДТП: подробности
Под Винницей произошло масштабное ДТП: подробности
Интервью
1/5
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 1233
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 549
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1755
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1737
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2286
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
04 июля 2019
Просмотров: 306
Драбина
Останніми днями тішу себе тим, що майструю дерев'яну драбину. Це те, що не купується, а робиться на місці, й воно мусить бути співмірним цьому місцю. ...
пятница, 05 июля 2019 10:19

В Киеве автобус с иностранцами протаранил несколько авто
8

  Комментировать

В Киеве произошла авария с участием трех легковушек и автобуса, следовавшего в Беларусь
Фото: kiev.informator.ua
В Киеве произошла авария с участием трех легковушек и автобуса, следовавшего в Беларусь
В Киеве произошла авария с участием трех легковушек и автобуса, следовавшего в Беларусь
В Киеве произошла авария с участием трех легковушек и автобуса, следовавшего в Беларусь
В Киеве произошла авария с участием трех легковушек и автобуса, следовавшего в Беларусь

5 июля в Киеве произошла авария с участием 3-х легковушек и автобуса. На Броварском проспекте последний догнал Kia Carens, который впоследствии врезался в Opel Corsa, а тот столкнулся с Opel Astra. Пострадал один из водителей.

ДТП произошло около 00:30. По словам участников происшествия, водитель автобуса с белорусскими номерами не держал нужную дистанцию ​​на участке дороги, где ведутся ремонтные работы, сообщает Информатор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком

От столкновения водитель Carens ударился головой, по предварительной информации, его госпитализировали с сотрясением мозга. К счастью, больше никто не пострадал.

В автобусе находились как граждане Украины, так и белорусы. Все они отделались испугом. Пассажирский транспорт направлялся в Беларусь. Причины инцидента выясняются.

На автодороге "Красноград-Перещепино" произошла смертельная тройная ДТП. Вблизи Краснограда на Харьковщине столкнулись легковой, грузовой автомобили Mercedes и автобус. Погиб 37-летний водитель легковушки и его 39-летняя жена. Также пострадала 12-летняя дочь погибшей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киеве автобус с иностранцами протаранил несколько авто». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
июля

Взорвалась новая звезда

В тюрьме умер правозащитник

Проповедник взялся за алкоголиков и преступников

Организовали первое путешествие, чтобы не видеть пьяниц

Самое читаемое
&quot;Изменилась до неузнаваемости&quot; - Селена Гомес засветила целлюлит на пляже
"Изменилась до неузнаваемости" - Селена Гомес засветила целлюлит на пляже
8
 Просмотров: 33760
Врачи дали сутки: рассказали о состоянии 22-летней женщины, которую поджег сожитель (ФОТО)
Врачи дали сутки: рассказали о состоянии 22-летней женщины, которую поджег сожитель (ФОТО)
8
 Просмотров: 32013
Звезда &quot;Сватов&quot; подразнила поклонников откровенными снимками
Звезда "Сватов" подразнила поклонников откровенными снимками
13
 Просмотров: 24181
Женщину избили до потери сознания и насиловали двое знакомых
Женщину избили до потери сознания и насиловали двое знакомых Просмотров: 14526
Как жили австрийцы в галицком селе - подборка фото
Как жили австрийцы в галицком селе - подборка фото
12
 Просмотров: 12231
Происшествия
У берегов Аляски столкнулись российская и американская подводные лодки
У берегов Аляски столкнулись российская и американская подводные лодки Просмотров: 8793
В США произошло крупнейшее за 25 лет землетрясение
В США произошло крупнейшее за 25 лет землетрясение Просмотров: 603
Пожар в заминированном лесу: сообщили последние новости
Пожар в заминированном лесу: сообщили последние новости Просмотров: 288
Падение военного самолета на Харьковщине: у следствия есть три версии
Падение военного самолета на Харьковщине: у следствия есть три версии Просмотров: 666
Курьер Glovo избил прохожего
Курьер Glovo избил прохожего Просмотров: 531
Больше всего комментируют
14
Отпуска сыграют на руку Тимошенко и бывшим "регионалам" - социолог спрогнозировал явку на выборах
11
Кандидаты скармливают избирателей курятиной, пиццей и алкоголем
11
Зеленский падает, кум Путина растет: социология за 17 дней до выборов
7
Беглецы из округов стали новым политическим трендом - эксперт
7
Украинцев спросили, какие рефоромы для них важнее всего
Голосов: 237
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua