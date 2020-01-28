В Киеве 5-й месяц ищут мужчину, который уехал на заработки

В Киеве разыскивают 23-летнего Дениса Гуменного. Фото - facebook.com/dtp.kiev.ua

В Киеве 5-й месяц разыскивают 23-летнего Дениса Гуменного.

Он исчез в сентябре прошлого года на улице Бальзака на Троещине, сообщает dtp.kiev.ua.

Мужчина приехал в столицу на заработки, может быть в Одессе.

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Его рост 178 см, худощавого телосложения, русые волосы и карие глаза. В какой одежде был на момент исчезновения - не известно. Предполагают, что мог потерять память.

С информацией о Денисе просят обращаться по телефонам +380 (68) 919 46 23 или 102.

На Киевщине разыскивают 30-летнего Игоря Голыша. Еще 17 ноября прошлого года мужчина вышел из дома и не вернулся.