В Киеве 5-й месяц ищут мужчину, который уехал на заработки

В Киеве 5-й месяц разыскивают 23-летнего Дениса Гуменного.
Он исчез в сентябре прошлого года на улице Бальзака на Троещине, сообщает dtp.kiev.ua.
Мужчина приехал в столицу на заработки, может быть в Одессе.
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Его рост 178 см, худощавого телосложения, русые волосы и карие глаза. В какой одежде был на момент исчезновения - не известно. Предполагают, что мог потерять память.
С информацией о Денисе просят обращаться по телефонам +380 (68) 919 46 23 или 102.
На Киевщине разыскивают 30-летнего Игоря Голыша. Еще 17 ноября прошлого года мужчина вышел из дома и не вернулся.
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