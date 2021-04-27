В Киеве 16-летний парень зарезал родителей и брата

В Киеве подросток зарезал родителей и младшего брата. Фото: npu.gov.ua

Полиция Киева задержала 16-летнего парня по подозрению в тройном убийстве.

Он нанес многочисленных ножевых ранений родителям и 8-летнему брату, от чего те скончались на месте, сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

Накануне в полицию обратилась женщина и сообщила, что уже три дня не имеет связи с сыном, который с семьей проживает в квартире на ул. Ревуцкого. Двери там не открыли, поэтому было решено взломать замки.

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Попав в квартиру, мы обнаружили тела владельцев квартиры и их малолетнего сына со следами насильственной смерти. Все трое - местные жители 50, 42 та 8 лет. После проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, мы установили, что к совершению тяжкого преступления причастен 16-летний старший сын пострадавших", - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Подростка задержали - при себе он имел нож. Парень рассказал, что во время очередной ссоры с родителями схватился за нож - сначала убил отца и мать, затем - брата. После этого несколько дней находился в квартире с трупами, а когда пропавшую семью начали разыскивать родственники, убежал.

В ближайшее время парню будет сообщено о подозрении и суд изберет ему меру пресечения. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

В селе Бабче Богородчанского района на Ивано-Франковщине 15-летний Николай убил своего 72-летнего деда и порезал 69-летнюю бабушку. О совершенном написал в своем телеграмм-канале, а через час - вызвал полицию. "Начал с бабушки с дедом, еще - семь", - подписал фото подросток. Заявил, что ему было грустно жить. Решил убить семью ради интереса. Следующими якобы должны быть его родители, брат и сестра, другие бабушка и дед по отцовской линии. Затем собирался повеситься.