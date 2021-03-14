В катакомбах обнаружили мертвого мужчину

В Одессе нашли человека, который исчез 5 марта. Фото: "На выручку. Лучшие люди. Одесса"

В катакомбах Одессы обнаружили мертвым мужчину, пропавшего 5 марта.

Представители организации "На выручку. Лучшие люди. Одесса", сообщили, что в катакомбах в селе Нерубайское нашли Виталия Кушпеля, 1994 года рождения.

Мужчина исчез 5 марта. Его последний раз видели вечером в районе Молдаванки. Имел рюкзак с нашивкой NASA.

Люди в социальных сетях писали, что Кушпель пошел в катакомбы. Своей девушке ранее сказал, что если не даст о себе знать в субботу, то его уже нет в живых.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отдых в Одессе закончился для иностранца трагедией

В правоохранительных органах комментарии пока не дают.

5 марта 5 лет назад исчез адвокат 44-летний Юрий Грабовский из Киева. Вел много дел, не только уголовных. Имел свою адвокатскую компанию, был государственным защитником. Многих защищал во время Майдана. Последнее дело, которым занимался - защищал российского бойца спецназа ГРУ Александра Александрова, которого задержали в зоне АТО.