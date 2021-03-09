В Карпатских горах заблудился лыжник

Связь с мужчиной товарищи потеряли во время прохождения маршрута Фото: pmg.ua

В Карпатах во время спуска с горы Поп Иван 8 марта заблудился 25-летний турист.

Мужчина родом из Косово. Связь с ним потеряли товарищи во время прохождения маршрута, поэтому на его поиски позвали спасателей. За несколько часов турист самостоятельно добрался до пункта назначения, сообщили в Управлении по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

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"Во время движения по маршруту из горы Поп Иван двое туристов сошли к горной долине Веснарка, где ждали более 4 часов еще одного участника группы 1995 года рождения, который должен был также спуститься к указанному пункту назначения, двигаясь на лыжах через гору Шурин. В 17:45 турист самостоятельно сошел в пункт назначения на горную долину Веснарка", - говорится в сообщении.

Мужчину искали 10 спасателей. Помощь врачей ему не понадобилась.

В среду значительная часть Украины будет находиться под влиянием антициклона. Существенных осадков не ожидается.