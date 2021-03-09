Когда в Украину придет потепление

У Києві 10 березня буде сухо та холодно. Фото: pixabay.com

В среду значительная часть Украины будет находиться под влиянием антициклона.

Существенных осадков не ожидается, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Ветер умеренный, с северо-востока. Ближайшей ночью ожидается -5...10°С, на северо-востоке и севере местами -10...15°С. Завтра днем предполагается -3...+3°С, на Закарпатье до +6°С.

В Киеве 10 марта будет сухо и холодно, ночью -5...8°С, днем 0...-2°С. Потепление, вместе с осадками придет в Украину в конце недели.

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Магнитная буря средней активности произойдет 12-13 марта. В эти дни рекомендуется ограничить физические нагрузки и больше времени посвятить отдыху. 18-19 числа ученые прогнозируют мощную магнитную бурю.