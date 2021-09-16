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четверг, 16 сентября 2021 07:09

В Карпатах подорвалась группа туристов с детьми

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В Карпатах на Ивано-Франковщине двое туристов погибли в результате взрыва. Еще четверо травмированы.

Трагедия произошла 15 сентября в 21:20 на полонине "Под Берды" вблизи села Вороненко Надвирнянского района, сообщили в областной Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Автор: if.dsns.gov.ua
  В Карпатах на Ивано-Франковщине туристы развели костер и произошел взрыв
В Карпатах на Ивано-Франковщине туристы развели костер и произошел взрыв

"Группа туристов из 12 человек, двое из которых дети, во время привала в долине "Под Берды" развели костер, в результате чего произошел взрыв. Четверо туристов получили травмы, еще двое - погибли", - рассказали в пресс-службе.

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Сразу объявили сбор для поисково-спасательных отделений нескольких районов. К ним присоединились медики.

"В 2:20 спасатели начали спуск на носилках тяжелобольного человека. Других пострадавших транспортировали автомобилями повышенной проходимости к подножию горы в селе Вороненко", - добавили спасатели.

Автор: if.dsns.gov.ua
  В результате взрыва двое туристов погибли. Еще четверо травмированы
В результате взрыва двое туристов погибли. Еще четверо травмированы

По состоянию на 2:45 транспортировки людей с полонины "Под Берды" еще продолжалось.

Больше подробностей спасатели и полиция обещают рассказать позже.

В Карпатах в группу из восьми туристов попала молния.

Трех человек пришлось госпитализировать. Инцидент произошел, когда туристы двигались маршруту в районе горы Круглая Боржавского позвоночника.

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