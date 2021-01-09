В Карпатах большие риски схода лавин

Значительная снеголавинная опасность 3 уровня ожидается сегодня на высокогорье восточной части Закарпатской области. Фото: Reuters

В Карпатах объявили штормовое предупреждение. Укргидрометцентр сообщил, что значительная снеголавинная опасность (3 уровень) ожидается сегодня, 9 января, на высокогорье восточной части Закарпатской области

"Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин", - сообщается на странице в Facebook "Снеголавинные ситуации в Украинских Карпатах".

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Спасатели советуют воздержаться от походов на высокогорье и в горы. Снеголавинная опасность 2 уровня ожидается 9 января на высокогорье западной и центральной частей Закарпатской области и на высокогорье Ивано-Франковской области.

Сегодня в нескольких областях Украины ожидается дождь и мокрый снег, свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.