В каком состоянии раненые из обстрелянного под Харьковом автобуса

Вблизи Люботина на Харьковщине обстреляли микроавтобус, в котором находились представители ОО "За жизнь". 4 человек ранены. Фото: hk.npu.gov.ua

Четверо раненых во время стрельбы вблизи Люботина на Харьковщине находятся в больнице скорой и неотложной помощи.

Состояние всех стабильное. Такую информацию от заместителя главного врача больницы неотложной помощи в Харькове Андрея Соцкого сообщила пресс-секретарь Харьковского горсовета Ольга Мирошниченко.

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"В харьковской больнице скорой и неотложной помощи находятся четверо пострадавших. Всем оказана помощь, состояние стабильное - все мужчины находятся в обычных палатах", - сообщила Мирошниченко, передает "Суспільне".

В полиции уточнили, что один из пострадавших получил сотрясение мозга. Другие - ранения от резиновых пуль.

27 августа, около 19:10, вблизи города Люботин Харьковской области на автодороге неизвестные автомобилем Mitsubishi заблокировали движение микроавтобуса Mercedes, в котором находились представители ОО "За жизнь". Заставили его остановиться. Из Mitsubishi вышли несколько человек, из травматического оружия обстреляли указанный микроавтобус и скрылись на своем автомобиле. В настоящее время машины нападавших установлены, 14 человек задержаны.