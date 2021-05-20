В кафе накрыли "сходку смотрящих": как это было

На Николаевщине оперативники и спецназ КОРД прекратили "сходку смотрящих". Фото: скриншот с видео

В Вознесенске Николаевской области в одном из местных кафе остановили "сходку" криминальных авторитетов.

По результатам проведения спецоперации полицейские изъяли оружие и боеприпасы к ним. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Девять человек прибыли в местное кафе на "сходку", чтобы определить полномочия в вопросах "терроризирования" предпринимателей и фермеров района для принуждения уплаты дани. Среди них - так называемые "смотрящие" за Вознесенском и Николаевской областью, а также другие криминальные элементы", - рассказали полицейские.

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Известно, что злоумышленники ранее уже были замечены в вымогательстве с предпринимателей, выполнении различных преступлений на заказ, выбивании несуществующих долгов, сборе средств для пополнения "воровского общака", за что некоторые привлекались к ответственности.

Дается юридическая оценка действиям участников "сходки". Собираются материалы по их причастности к распространению преступного воздействия, организации и содействия в проведении преступного собрания.

На Днепропетровщине в результате масштабной полицейской спецоперации арестовали семерых уголовников, 16 объявлены подозрения. Среди задержанных - так называемые "смотрящие", криминальные "авторитеты" и другие участники группировки. "Смотрящие" через доверенных лиц терроризировали предпринимателей и фермеров региона, заставляя их платить дань, организовывали выполнение преступлений на заказ, наладили каналы поставок запрещенных вещей в тюрьмы. Злоумышленникам инкриминируют распространение преступного воздействия, обращения к ним за "помощью", а также организацию и участие в "сходке".