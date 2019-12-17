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вторник, 17 декабря 2019 14:10

В изоляторе Кропивницкого бунтуют заключенные

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В изоляторе Кропивницкого бунтуют заключенные
В следственном изоляторе Кропивницкого заключенные устроили бунт. Фото: radiotrek.rv.ua

В следственном изоляторе Кропивницкого заключенные устроили бунт.

Один из них напал на женщину-психолога и избил ее, об этом сообщил бывший глава Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький в Facebook.

По словам Старенького, женщину могли не только побить.

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"После этого заключенный начал призывать других заключенных его поддержать. Те вышли из камер и сделали неповиновение и беспорядок ... Поступает информация, что бунт продолжается. Под контролем заключенных сегодня утром два корпуса. Ключи у сотрудников забрали. Ситуация , не управляема администрацией ", - написал он.

Официального подтверждения бунта пока нет.

Министр юстиции Денис Малюська заявил о создании частных СИЗО.Он привел примеры страны, где существовали или существуют частные тюрьмы. По его словам, такая инициатива была провальной, поскольку на ней стали зарабатывать, соответственно количество заключенных увеличилось.

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