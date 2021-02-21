В Ивано-Франковской области установили карантинные блокпосты

В случае выявления признаков заболевания людей будут направлять в медицинские учреждения. Фото: ГУНП

В Ивано-Франковской области полицейские совместно с медиками, спасателями и военнослужащими Национальной гвардии несут службу на 16 контрольно-пропускных пунктах области для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в области.

"Полицейские совместно с медиками, спасателями и военнослужащими Национальной гвардии несут службу на 16 контрольно-пропускных пунктах области для предотвращения распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

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Сообщается, что на контрольно-пропускных пунктах правоохранители и медики осуществляют контроль за соблюдением карантинных ограничений в сфере пассажирских перевозок, проводят температурный скрининг гражданам и при необходимости проверяют документы. В случае выявления признаков заболевания людей будут направлять в медицинские учреждения.

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