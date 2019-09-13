В Ивано-Франковске загорелся дом: из огня вытащили 28 человек

7 пострадавших - дети. ФОТО: УНН

Сегодня в половине второго ночи в городе Ивано-Франковск на улице Вовчинецька возник пожар в квартире на 4-м этаже 9-ти этажного жилого дома.

"К месту пожара немедленно были направлены спасателей части специальной техники аварийно-спасательного отряда специального назначения Управления ДСНС в области и Государственной пожарно-спасательной части № 1 города Ивано-Франковск", - сообщают спасатели.

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Пожарные спасли 2 пожилых людей с верхних этажей и эвакуировали на свежий воздух 28 человек, из них 7-дети, пишет УНН.

В два часа ночи пожар был ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.

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