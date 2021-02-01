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понедельник, 01 февраля 2021 15:48

В Италии в жуткой ДТП погибла украинка: подробности

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В Италии в жуткой ДТП погибла украинка: подробности
В Италии, в провинции Бергамо, в тройной ДТП погибла украинка. Авария произошла 31 января Фото: zik.ua

В Италии, в провинции Бергамо, в тройной ДТП погибла украинка 44-летняя Наталья Довгалюк.

Авария произошла 31 января. Столкнулись 3 автомобиля - Volkswagen Polo, Fiat 500 и Lancia Ypsilon, сообщает издание bergamonews.it.

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Украинка на момент аварии была за рулем. От полученных травм она скончалась на месте.

Известно, что в аварии пострадали еще 4 человека. "Украинский центр в Италии" сообщил, что знакомые разыскивают родственников погибшей.

В польском городе Ополе в страшной аварии погиб 18-летний украинец. Мужчина родом из села Уладовка Винницкой области. На момент ДТП в машине были еще трое украинцев.

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